Celebrate the 40th Anniversary of Return of the Jedi from the Star Wars Celebration LIVE! Stage 2023. Moderator Ming-Na Wen discusses 40 years of Return of the Jedi with Billy Dee Williams, Anthony Daniels, Warwick Davis, Ian McDiarmid, Doug Chiang, Rob Bredow, and Neal Scanlan.

